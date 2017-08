Aaron Carter recurre a Twitter para confesar su bisexualidad Aaron Carter. El cantante norteamericano reconoce que ya a los 13 años sentía atracción por hombres y mujeres EL NORTE Martes, 8 agosto 2017, 12:58

Twitter ha sido el medio utilizado por Aaron Carter para descubrir su bisexualidad. El cantante, conocido por participar en ficciones televisivas como 'Sabrina, cosas de brujas' y 'Lizzie McGuire', ha decidido dar este paso para normalizar su condición sexual, como recoge 'FormulaTV!'.

Según Carter, «esto no me avergüenza, sólo es el peso y la carga que he sostenido por un largo tiempo y que quería sacar de mí. Crecí en la industria del entretenimiento a una edad temprana y cuando tenía cerca de 13 años comencé a sentirme atraído por chicos y chicas».

Pero no fue hasta los 17 cuando, después de haber mantenido varias relaciones con chicas, tuvo una experiencia con un hombre. Carter ha estado relacionado con Hilary Duff y Lindsay Lohan, pero aún se desconoce si ha tenido alguna experiencia homosexual con algún famoso.

Carter confiesa lo importante que es la música en su vida, aunque ahora llega el momento de sentirse satisfecho como persona. En cuanto a la respuesta de sus seguidores por el anuncio realizado, el cantante reconoce haberse levantado «abrumado por todo el amor y el apoyo. Estoy muy emocionado por veros el jueves en mi ciudad».