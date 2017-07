Aaron Carter, detenido por supuesta posesión de droga El cantante Aaron Carter. / Youtube El cantante, entre lágrimas, explicó que llevaba marihuana para uso terapéutico EL NORTE Miércoles, 19 julio 2017, 19:22

El cantante Aaron Carter fue arrestado el pasado 15 de julio por posesión de marihuana y otras drogas, según informaron los medios. Para explicar lo sucedido, el 18 de julio concedió una entrevista a 'Entertainment Tonight', en la que se defendió entre lágrimas de su detención, y negó haberse encontrado bajo la influencia de las drogas, según recoge el portal Formulatv.

En la exposición de los hechos, relató que se encontraba con su novia Madison Parker en Carolina del Norte, y decidieron comprar un coche barato para evitar gastar el dinero en alquileres, debido al temor que tiene a volar. «Teloneé a Michael Jackson los días 9 y 10 de septiembre de 2001, nos fuimos el día 11, y observé las dos Torres Gemelas desplomarse, lo vi todo con mis propios ojos, y pude ver gente saltando de los edificios en llamas».

Según cuenta el coche que compraron estaba en mal estado. «Alguien dijo que estaba conduciendo de forma temeraria, o eso fue lo que arguyó la policía, pero fue por el mal estado del coche, de modo que fui a una zona automovilística para ver si podía hacer algo al respecto». Fue en ese momento cuando le paró la policía y le incautó la marihuana que él decía que llevaba para uso terapéutico. Al ser detenido comenzó a llorar y repetir que él no bebía alcohol y que solo fumaba marihuana para curar su ansiedad. «Duele mucho porque la gente no me conoce, y no tengo control sobre ello, y así es como soy. Tengo una enfermedad. Cuando tenía 19 años, me hicieron una endoscopia en Tennessee y fui diagnosticado con hernia de hiato. El médico me recomendó evitar el estrés, o de lo contrario me pasaría factura y podría desarrollar un cáncer».