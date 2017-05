Piqué estalla contra una información que asegura que ha sido multado por circular a gran velocidad

El diario británico Daily Mirror afirma hoy que Piqué ha sido multado por los Mossos d'Esquadra por conducir a una velocidad superior a la permitida.

Según el citado diario, los hechos habrían tenido lugar el pasado jueves y, para atestiguarlo, publican la imagen del instante en el que el jugador del Barça y de la Selección Española de fútbol se encuentra parado en el arcén y junto a él se puede ver a un agente que ha aparcado su moto justo delante del coche del futbolista.

El lío es total. Por un lado está la información dada por este medio de comunicación, que afirma que el futbolista ha sido multado por exceso de velocidad y conducción imprudente. El periódico ABC afirma, por su parte que el entorno del jugador ha reconocido el incidente y confirma que pagó la multa, aunque ha querido dejar claro que lo ocurrido «no es tan grave como se está diciendo».

No obstante, el propio cuerpo policial ha asegurado que no hay ninguna denuncia contra el jugador en un tuit en el que pide, además, que no se difundan informaciones «no verificadas».

@mossos no ha denunciat per cap infracció de trànsit a @3gerardpique. Eviteu difondre informacions no verificades — Mossos (@mossos) 20 de mayo de 2017

El propio Gerard Piqué, por su parte, ha estallado y ha publicado una serie de tuits en los que desmiente la información de Daily Mirror y, de paso, ha anunciado que en los próximos meses tiene la intención de «crear un medio de comunicación que sea diferente, veraz, auténtico y de los jugadores», a la vez que se muestra «harto» de la situación.

Ahora os explicaré como funciona gran parte de la prensa hoy en día:

1. Un paparazzi te hace una foto hablando con los Mossos d'Esquadra. — Gerard Piqué (@3gerardpique) 20 de mayo de 2017

2. El paparazzi se inventa que iba a 190km/h y que me sacaron 6 puntos de carnet para poder vender las fotos por 1.500 euros. Todo mentira. — Gerard Piqué (@3gerardpique) 20 de mayo de 2017

3. Un medio inglés compra las fotos sin importarle la veracidad de la historia. — Gerard Piqué (@3gerardpique) 20 de mayo de 2017

4. La mayoria de medios de este país difunden la notícia sin corroborar la información. Todo para obtener más clicks. — Gerard Piqué (@3gerardpique) 20 de mayo de 2017

5. El daño ya está hecho y nadie hace nada para cambiar esta dinámica. — Gerard Piqué (@3gerardpique) 20 de mayo de 2017