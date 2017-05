El representante rumano en Eurovisión arremete contra el ganador Salvador Sobral

La envidia no entiende de límites y parece que también se ha dejado ver por el Festival de Eurovisión, una vez conocidos sus resultados. A pesar de que millones de personas se han deshecho en elogios por el triunfo del portugués Salvador Sobral con una canción que conquistó a muchos corazones eurpeos, no todos piensan de la misma manera. Entre ellos se encuentra Alex Florea, el representante de Rumania, según publica el portal Vertele.

En una entrevista concedida al medio local Adevarul y que posteriormente recogió Wiwiblogs, el cantante no ha tenido reparos en meterse con su colega luso. Florea asegura que Sobral y su equipo «usaron marketing para ganar, como suele ocurrir también en nuestros talents shows. Su historia personal funcionó y el público se la tragó pero, desde mi punto de vista, Salvador no tiene problemas cardíacos, sino mentales» y añadió: «Todo el mundo pensaba que Italia ganaría, pero había un gran alboroto en Kiev sobre Salvador porque él era misterioso, no concedía entrevistas, no se hacía fotos y no acudía a los ensayos».

Pero no concluían con estas palabras sus declaraciones, Florea continuaba: «El representante búlgaro (Kristian Kostov, segundo clasificado) podría haber usado su historia porque él no ve bien, pero no lo hizo», a diferencia de Sobral que «interpretó un papel, eso es lo que siento. Lo vi en muchas ocasiones y no creí que tuviera problemas de salud».

A pesar de estas declaraciones, el representante rumano reconoce que 'Amar pelos dois', es una «canción excelente» y que «hacía mucho tiempo que no se escribía algo así». Pero hecho este receso, Florea volviá a la carga: «Estoy molesto con la teatralidad barata, por eso es por lo que soy tan cínico. Mucha gente tiene problemas, pero no los usan para ganar. Si quieres ganar, usa lo que haces profesionalmente, tu voz, tu espectáculo. ¡Eso es ganar! Yo he tenido problemas conmigo mismo en talents shows, pero yo nunca he recurrido a tácticas baratas engañosas para ganar».