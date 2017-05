Poty Castillo no se posiciona en la crisis de Paula Echevarría y David Bustamante

Poty Castillo, coreógrafo, director artístico y además íntimo amigo de David Bustamante y Paula Echevarría se ha visto en medio del conflicto entre el cantante y la actriz. Por el momento, ha decidido no posicionarse en ninguno de los dos bandos. Lo único que ha querido dejar claro es que sigue mantiendo una buena relación con los dos: «Yo soy muy amigo de los dos y bueno, no me puedo pronunciar para bien ni para mal, somos amigos y son ellos los que tienen que preguntar», ha señado.

Tampoco ha querido hacer ningún comentarios sobre su presencia en la Mutua Madrid Open junto a Paula Echevarría, además justificaba la ausencia de David: «David no pudo venir al tenis que vamos todos los años juntos, los tres matrimonios y David ese día justo tenía concierto y no pudo venir. Paula es muy amiga de Isabel, mi mujer y bueno».

El coreógrafo, para evitar malentendidos, según recoge el portal 'Chance', quiso dejar claro que la relación de Paula es sobre todo con su mujer: «me habréis visto este domingo en el tenis, pero yo no salgo con Paula, ella queda y sale con mi mujer, no tengo nada más que decir».