Pepe Rodríguez defiende a Jordi Cruz en 'Late Motiv'

El chef Pepe Rodríguez visitó el pasado miércoles el programa de Andreu Buenfuente 'Late Motiv', donde compartió con el presentador sus inicios en el mundo de los fogones. Entre los comentarios que realizó, recordó que fue Martín Berasategui quien provocó en él su pasión por la cocina. El avispado presentador encendió la llama de la polémica preguntándole: «¿Te pagó Berasategui ese mes?».

Con esa cuestión sobre la mesa, tal y como recoge Vertele, Buenafuente hacía referencia a la polémica generada hce unas semanas, a raíz de las declaraciones de unos chefs con estrella Michelín que comentaban que simplemente con el hecho de trabajar al lado de ellos sin cobrar «era un privilegio». Pepe Rodríguez se puso en el mismo bando que sus compañeros y fue un poco más allá: «Me debería haber cobrado. Lo hubiese pagado encantado, porque ese Máster que hice yo allí me sirvió para estar hoy aquí».

Buenafuente también preguntó a uno de los jurados de 'Masterchef', si existía 'desajuste' con respecto a los 'stagiers': «No. Se ha creado una historia extraña donde al pobre Jordi le han dado por todos los lados sin sentido ninguno. Los restaurantes recibimos stagiers que nos los mandan las escuelas de hostelería sin ningún problema. El problema es cuando ese chaval termina sus tres meses y te dice que le gustaría seguir en tu casa. ¿Qué hago? Yo tengo mi plantilla. ¿Cómo va a haber un restaurante que viva de los stagiers? Ahora, nos viene bien, lógicamente, pero ya está, no tiene más».

No obstante, el chef quiere que esta situación se regule, por que piensa que es «triste que todos los cocineros nos pusiésemos de acuerdo para no tener gente de prácticas y decidiéramos cobrarles. ¿Estaremos condenando el conocimiento a la gente que no puede pagar?» y añadía: «Esa generosidad que tenemos en la cocina no existe en otras empresas».