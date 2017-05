Marta Sánchez pone fin a su relación con el joven ejecutivo americano

Marta Sánchez ha puesto punto y final a su relación con su joven novio Casey Ustick. Aunque en un principio se podría pensar que la distancia ha sido la causa de la ruptura, ya que él vive en California y la artista española en Miami, la auténtica razón es que, según ha comentado la cantante: «Porque no me gustaba su forma de ser. Así que... ¡puerta!» y añadía: «Mi problema es que me gustan demasiado jóvenes y luego no funcionan las cosas».

El noviazgo ente la española y este joven californiano, de origen canadiense, fue tomando forma en 2016. El joven deportista llegó a acompañar a su chica en más de una ocasión a España.

Durante la pasada Navidad, Marta le envió un mensajes desde Madrid: «Estoy tan feliz de empezar un nuevo año contigo, babe. Te echo de menos. Gracias por tanto. Navidad. Ilusión. Vivir».

Según apunta Marta Sánchez el principal motivo de su ruptura ha sido la inmadurez de este joven que trabaja como analista financiero en una empresa farmacéutica de San Diego, según recoge Informalia.