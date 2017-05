María Teresa Campos recibe la visita de Vasile en el hospital

María Teresa Campos sigue ingresada en la Unidad Especial de Ictus de la Fundación Jiménez Díaz después de haber sufrido una isquemia cerebral el pasado martes. Para conocer detalles de su estado, su hija Terelu Campos ha hablado en directo con el programa 'Sálvame' de la que es colaboradora, según recoge Vertele.

La tertuliana, además de contar que su madre ya se encuentra en planta, ha comentado que han tenido una visita que le ha alegrado mucho a la veterana comu nicadora. Se trata de Paolo Vasile, Consejero Delegado de Mediaset España, que ha mostrado su preocupación por el estado de María Teresa. «Tengo que darle las gracias porque su visita ha sido una explosión de alegría para ella, ha sido el primer momento en que la he visto reír en los últimos días, y sonreír y sentirse cuidada por su cadena», ha comentado Terelu que ha añadido: «Ha sido una buena medicina para ella y estoy eternamente agradecida». También ha señalado que está contenta «porque he visto a mi madre sentada y ha sido un primer logro. Ella está bien y los médicos dicen que ha evolucionado un poquito».

Además de Vasile, también le ha querido enviar ánimos Pedro Sánchez a través de Twitter: «Quiero trasladar todo mi ánimo y cariño a María Teresa Campos, a la que deseo una pronta recuperación. Un fuerte abrazo».

Antes de que entrase en directo Terelu, los tertulianos de 'Sálvame' comenzaron a lanzar hipótesis sobre las causas que han provocado en María Teresa esa isquemia cerebral. Así, Lydia Lozano señalaba que la comunicadora llevaba una vida muy agitada. El comentario no lo ha visto con buen agrado Kiko Matamaros que la ha reprendido por «altar el respeto a Mª Teresa Campos: Me niego a participar en esto. No se pueden decir estas barbaridades».

Al oír estas palabras de Lozano, la hija de María Teresa, Terelu, no ha querido valorarlas. «No estoy en circunstancias de escuchar esto», ha señalado. No obstante, Lydia Lozano la ha querido pedir disculpas: «Ha sido desafortunado. No quería decir eso, tú misma has dicho un cúmulo de circunstancias. Yo hablé contigo el martes y pido que me disculpes por esa frase tan desafortunada. Te mando todo mi cariño». Terelu ha aceptado esas disculpas y le ha respondido: «Puedes estar tranquila. Sé de tus mensajes, de tu preocupación, y sé que hacer 'Sálvame' no es fácil. Hay momentos que uno puede acertar o no, y me puede pasar a mí también».

Terelu también ha insistido en que su madre se mantiene firme en la decisión de no informar a su pareja Edmundo, concursante de 'Supervivientes'. «De momento está mejor. Ella es la enferma y la pareja de Edmundo, por lo que es la que tiene que tomar esa decisión. Sabemos que si se lo dice daría patadas por salir de 'Supervivientes', y ella siente que se vería responsable de romperle la ilusión de estar allí», ha señalado Terelu que ha querido agradecer a los hijos del cómico chileno el apoyo que están teniendo de ellos que «se han preocupado mucho. Ellos creían que debíamos avisar a su padre, pero aceptan nuestra decisión. Si hay alguna novedad tomaremos una decisión entre todos».

Sobre cómo piensa que Edmundo se va a tomar lo sucedido, Terelu comenta que «él va a flipar porque no le hemos dicho nada, y le va a molestar. Luego mi madre dará sus razones».