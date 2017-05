María Patiño se libra de la cárcel

María Patiño mostraba su satisfacción después de conocer el fallo del juez sobre la demanda interpuesta contra ella por el exalcalde de Marbella, Julián Muñoz. La colaboradora de 'Sálvame' comentaba, al hilo del anuncio hecho por Javier Vázquez al comienzo del programa, «Una buena noticia que me ha provocado lágrimas durante todo el día».

La tertuliana aseguraba que al conocer la noticia se ha venido abajo. «Me crezco en situaciones complicadas y cuando me dan una alegría...». Ante tanto misterio, su compañera Belén Esteban le ha invitado a que dijera el motivo de esa alegría y María Patiño ha anunciado que «he sido absuelta de la petición de cinco años de prisión por parte de Julián Muñoz» y ha asegurado que cuando entró en el juzgado de lo penal nunca entendió por qué se veía ahí. «El hecho de que me haya emocionado no ha sido producto de tener un cierto miedo a la posibilidad de ser condenada, sino que se me han venido a la cabeza muchas circunstancias que he vivido años atrás en mi profesión», comenta la tertuliana.

Esta resolución supone un triunfo a su carrera como periodista: «Si hay algo importante en esta profesión es poder distinguir a los buenos de los malos. Ese es el motivo fundamental por el que me gusta el periodismo, aunque también hagamos show y comentemos bautizos, bodas y comuniones».

El dictamen del juzgado le ha hecho reflexionar. «Me parece muy injusta a veces la vida y al final tengo que aprender que ni estoy para repartir justicia ni la vida tiene que ser como una quiere. Tengo que aprender a convivir con lo que implica este mundo» y añade que esta noticia «es una consecuencia de mi trabajo, pero que una vez más ha merecido la pena».