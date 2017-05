Leonardo Dicaprio regresa a la soltería

Leonardo Dicaprio y Nina Agdal han decidido poner punto y final a su relación, después de un año como pareja. Según ha comentado el entorno del actor, DiCaprio no está preparado para dar el paso del compromiso, curiosamente la misma razón que ha dado en anteriores relaciones, según recoge el portal 'Chance'.

Una fuente cercana a la revista 'People' comenta que «rompieron hace un par de días» y añadió «Nina y Leo se han separado. Es una ruptura amigable. Siguen siendo amigos».

Aunque esta relación parecía más seria que las que había mantenido el actor con otras mujeres, al final se ha vuelto a repetir la historia de siempre. «Leo pensó que Nina era una chica estupenda. Casi parecía diferente esta vez porque era mucho más afectuoso y se mostraba en público con ella más de lo que normalmente hace, pero sus amigos sabían que no duraría», señaló una fuente próxima al actor de 42 años que añadió: «Él no está listo para comprometerse y simplemente no está entre sus planes contraer matrimonio o tener hijos. Pero sucederá un día, realmente tomará a alguien especial. Le encanta toda la atención que recibe de las mujeres».