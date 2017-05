Hernando harto de Lucía le pide que se vaya de su casa

Nicolás admite su amor por Camila pero moriría antes de intentar nada con ella. Camila agradece a Emilia y Alfonso lo mucho que la están ayudando. Ulpiano manda buenas noticias: está bien instalado y a salvo de Garrigues. Carmelo y Adela se abrazan por la emoción. Por otro lado, Onésimo informa de que van a construir una escuela mucho mejor incluso que la que ella pidió. ¿Se quedará en Puente Viejo?

Marcela viene buscando a Beatriz: tienen que hablar. Mientras, en la Casa de comidas, Emilia no sabe qué hacer con Marcela y qué tarea confiarle. Por dictado de Eusebio, es hora de volver a Madrid. Cristóbal intenta rebelarse pero su padre no lo permite, no hay opción.

Francisca sigue dándole vueltas a algo que no quiere contar y se pone romántica con Raimundo. Con la partida de Garrigues parece que todo volverá a la normalidad, pero... Francisca sigue manteniendo conversaciones misteriosas.

El encuentro explicativo no va tan bien como Camila querría porque Beatriz no cree que todo sea culpa de su padre, está fuertemente influenciada por Lucía. Por otro lado, Lucía busca un nuevo acercamiento y Hernando se harta: le dice que se vaya de su casa.