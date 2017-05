Terelu Campos, preocupada por el ictus sufrido por su madre que «afecta a una zona malísima»

Terelu Campos está viviendo momentos difícles desde que su madre, María Teresa Campos, sufrió una isquemia cerebral. Para contar cómo está yendo su evolución, la presentadora ha entrado en directo en 'Sálvame' para comentar cómo ha ido el scáner que le han practicado justo después de haber sufrido el ictus, según publica el portal Bekia.

Al entrar en contacto con sus compañeros de plató, Terelu no ha podido evitar derrumbarse ya que la situación no mejora todo lo que ella desearía. Aunque su estado no ha empeorado, María Teresa Campos se enfrenta a una larga recuperación.

«Gracias a Dios no ha ido hacia atrás. Está estable», comentaba Terelu que añadía, sin poder evitar emocionarse: «La lesión no es grande, pero ha sido en un sitio malísimo». María Teresa todavía no conoce el alcance de la lesión que le ha afectado a la visión de un ojo.

Terelu también ha comentado como ocurrió todo. Recuerda que le avisaron de que llevaban a su madre al hospital, aunque ella pensaba, en ese momento, que se trataba de un problema de ansiedad. También asegura que las chicas del servicio fueron las que salvaron la vida de la presentadora, ya que si no hubiera recibido rápidamente atención médica, estaríamos hablando de algo peor.