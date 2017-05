Pelo rosa, azul o verde, ¿por qué las famosas lucen colores raros?

Los rubios, castaños, caobas o negros, en sus diferentes matices, son los colores de pelo más habituales. Pero cada vez más mujeres (y también algunos hombres) se atreven a lucir tonos más raros como el azul, el verde, el rosa, el lila...

Una cosa es evidente, con cualquiera de estos tonos en tu cabello no pasarás desapercibida, así que si eres tímida y no te gusta llamar la atención tienes que olvidarte de ellos. A menos que en lugar de teñirte toda la melena, simplemente te hagas alguna mecha para darle un toque divertido, sin un cambio de look drástico. (Más información en Mujerhoy.com)