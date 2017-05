María José Campanario desvela la enfermedad que padece

María José Campanario ha desvelado la enfermedad que padece desde hace algunos años. La mujer de Jesulín atraviesa una mala racha con continuos ingresos hospitalarios que han estado al orden del día. Su último ingreso ha llevado a la joven a dar los detalles de su patología. «Empecé a sentirme muy, muy cansada, a tener un dolor generalizado en los músculos y en las articulaciones, empecé a dormir mal...Es un conjunto de síntomas bastante desagradable. Lo peor es la falta de sueño y ese dolor crónico que no desaparece, y sobre todo el no saber por qué!», comenta Campanario en una entrevista a la revista 'Hola!'.

La mujer del diestro ha tardado en ponerle nombre a su enfermedad que no es otra que una fibromialgia: «Esta enfermedad no tiene cura. Las enfermedades reumáticas son complicadas, y básicamente lo que hacen cuando tengo una crisis es paliar el dolor» y añade, por si fuera poco: «Tengo un problema añadido y es que soy intolerante a un abanico muy amplio de analgésicos».

Esta enfermedad hace que le condicione mucho su día a día: «Me afecta en mi vida diaria. Ahora lo que más me afecta son los ingresos hospitalarios. Nunca había tenido tantos tan seguidos y en el último añado han sido bastantes. Me he llegado a desmayar, a perder el conocimiento, y mi marido me ha encontrado tendida en el suelo, no quiero que eso me pase más».

Ante esta dura situación, María José tiene puestas todas sus ilusiones en su próxima boda con Jesulín en el mes de julio para celebrar sus quince años de casados, una ceremonia en la que esperan estar acompañados por toda la familia y Andrea Janeiro, hija fruto de la relación del torero con Belén Esteban.