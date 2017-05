Isabel Gemio organiza un rastrillo para recaudar fondos para la investigación de enfermedades raras

Hasta el 1 de junio se puede visitar en la tienda de Teria Yabar ubicada en la calle Claudio Coello, 69 de Madrid, el primer rastrillo solidario que ha organizado Isabel Gemio junto a 'Las chicas de la tele', con el objetivo de recaudar fondos para la investigación de enfermedades raras.

En este mercado se pueden adquirir los vestidos y complementos que presentadoras y periodistas del mundo de la televisión han donado para esta causa solidaria. Entre las donantes se encuentran rostros tan populares como los de Ana Rosa Quintana, Cristina Tárrega, Anne Igartiburu, Ana Simón, Eva González, Cristina Pedroche, Inés Ballester, Mariló Montero, Susana Griso o María Teresa Campos, entre otras muchas.

En una entrevista al portal 'Chance', Isabel Gemio ha comentado cómo se gestó la idea de poner en marcha esta inciativa: «Sí, es una idea que me dio mi querida Rosa Villacastín, organizar un rastrillo con la ropa de las presentadoras de la tele. Han donado vestidos, zapatos, complementos, bolsos Hay cosas mías de grandes marcas y de amigas como Ana Rosa Quintana, Mercedes Milá, Susana Griso, Maria Teresa Campos y muchas más que han querido ayudar».

Al preguntarla por su grado de satisfacción de lo realizado con la fundación, ha señalado que «Mi experiencia es muy positiva y de mucho agradecimiento a todos aquellos que nos ayudan pero no voy a negarlas dificultades, no puedo decir que sea fácil jamás, conseguir dinero es una de las cosas más difíciles del mundo. Hay muchos ricos que no tienen conciencia social y las investigaciones son a largo plazo y muy caras, miles y miles de euros. En ocho años que llevamos no hemos dejado de crecer, teniendo en cuenta que hemos atravesado una crisis, no me puedo quejar».

En cuanto a sus planes para este veran, comenta que «como siempre, mitad y mitad, repartido entre amigos e hijos. Tranquilidad, Ibiza y voy a hacer una semana de meditación, me voy a ir a un centro budista», auque aclara: «El budismo es una filosofía, yo no soy creyente, desgraciadamente para mí. Si hay algo de lo que me siento más cercana es del budismo. Hago meditación desde hace muchísimo tiempo, tengo un profesor maravilloso. La meditación yo se la recomiendo a todo el mundo. Vivimos en una vorágine de estrés, competitividad y vida poco saludable, la meditación ayuda a rebajar el estrés y tener calma mental que es lo importante. Yo lo recomiendo, mejor que tomar pastillas».

Sobre sus deseos de regresar con un programa a la pequeña pantalla: «Siempre hay proyectos pero es muy difícil y volver por volver a estas alturas y con estas edades una ya no se puede arriesgar. No tengo treinta ni cuarenta años, ya he hecho una carreraestupenda y yo ahora ya empiezo a priorizar la vida y la familia. La edad, el paso del tiempo y las circunstancias familiares, no voy a negar esa realidad, hacen que priorice de otra manera».