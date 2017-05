Importantes ausencias en la boda de Laura Escanes y Risto Mejide

Laura Escanes y Risto Mejide se darán el 'sí quiero' el próximo sábado, 20 de mayo, en una impresionante boda en Mas Cabanyes, una lujosa masía en Argentona, pero no estarán todos, habrá destacadas ausencias, según publica Bekia.

Hasta casi el día de hoy, la pareja nos ha ido dando detalles de su enlace, de cómo será todo lo relacionado con la ceremonia. De esta forma sabemos que Laura llevará dos vestidos diferentes firmados por Rosa Clará. Pero de lo que no se ha hablado en ningún momento es que al enlace no acudirá el padre de la influencer.

Según ha publicado el portal Vanitatis, Juan Carlos Escanes no ha sido invitado a la boda, aunque sí fue informado de ella. Pero no será la única ausencia, tampoco estarán la tía y el abuelo paternos de Laura.

De todo ello se deduce que la relación entre padre e hija no es nada buena. Una situación que no la lleva nada bien el progenitor. «A nosotros nos da igual la relación con Risto. Su diferencia de edad no es algo en lo que nos debamos meter. Cada uno se casa con quien quiere y Laura es mayor de edad», señalaban familiares de Juan Carlos Escanes, resaltando que les han hecho un gesto feo y doloroso, sobre todo al abuelo, al que le están diciendo que Laura está estudiando en el extranjero, de ahí que haga tiempo que no la ven.