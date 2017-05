Alejandro Sanz expresa lo orgulloso que está de su hijo pequeño en 'El Hormiguero'

Alejandro Sanz fue el invitado el pasado miércoles de Pablo Motos en su programa 'El Hormiguero' que emite Antena 3. El cantante acudió al espacio para promocionar el concierto que ofrecerá el próximo 24 de junio en el estadio Vicente Calderón. Sobre su actuación y antes de nada quiso pedir disculpas al público que se quedó sin entrada, ya que se acabaron en tan solo 30 minutos, según recoge el portal 'Bekia'.

Tras hablar de sus compromisos profesionales, Motos hizo referencia a unas fotos de Alejandro Sanz recogiendo un premio que le concedió la Comunidad de Madrid en la que aparecía muy bronceado: «Han salido unas fotos tuyas donde estabas muy morenito ¿no?», a lo que el artista tirando de su sentido del humor le contestó: «Que gilipollas eres. Yo no sé porque todo el mundo habla de mi moreno, además quien habla de mi moreno pierde el tiempo. Mi moreno es natural el tuyo es químico y nadie ha dicho nada». Además, Alejandro contó la razón por la que acudió con ese moreno al acto: «Venía de Miami pero yo no tomo el sol , yo salgo a navegar y me da el sol. Yo llegué a la sala donde estaba todo el mundo con la cara como un lavabo de blanca y de repente claro... Luego me veo en fotos y lo entiendo».

La entrega del premio había tenido lugar unos días antes de su visita a 'El Hormiguero' por lo que el presentador mencionó lo rápido que se le iba el color: «¿Pierdes muy rápido e color o qué?». Para zanjar el tema, el cantante le respondió: «No, es que he estado toda una semana metido en una nevera para que no os metieseis conmigo en el programa».

Entre los temas que se abordaron en el programa, destaco el orgullo de Alejandro Sanz por su hijo pequeño que habla cinco idiomas: francés, inglés, árabe, ruso y español. Una declaración que aprovechó Pablo Motos para emitir un vídeo en el que se podía ver al pequeño dialogando con total fluidez en ruso. «Realmente los habla y los habla entendiendo y pensando en esos idiomas. Le he visto mantener conversaciones en cuatro idiomas o en los cinco prácticamente hablando al mismo tiempo con personas diferentes», concluía el padre.