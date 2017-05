El vídeo de Kendall Jenner cayéndose de una bicicleta se hace viral

Kendall Jenner ha vuelto a ver como su popularidad ha subido enteros desde que se subiera a Instagram un vídeo en el que la joven no es capaz de mantener el equilibrio y se cae de bruces contra el suelo. De hecho el vídeo ya se ha hecho viral después de sumar en nueve horas, algo más de 3.300.000 reproducciones, según recoge el portal Chance.

Con esta grabación, su hermanastra Khloé Kardashian, puede posicionarse en el podio de los vídeos estrella de Instagram, aunque aún le queda mucho para poder desbancar a su hermanastra, Kylie Jenner, que obtuvo más de 36 visualizaciones de su vídeo de Halloween.

A pesar de lo aparatosa de la caída, la modelo pudo levantarse lo que da pie a pensar que el incidente no tuvo demasiada importancia. El momento 'caída' volverá a convertirse en noticia cuando se emita en el reality 'Keeping Up With Kardashian'. Al concluir el vídeo se pudo ver como uno de los cámaras corre a socorrer a la celebrity. Las imágenes estuvo acompañada por la frase de la novia de Tristan Thompson: «Mi trabajo aquí está hecho».