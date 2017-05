Brad Pitt: «Cada vez que me meto en problemas, es por mi arrogancia»

Brad Pitt está atravesando por un momento de arrepentimiento por haber cometido unos actos que le han llevado a esta complicada separación con Angelina Jolie. El actor, en una entrevista a la revista 'GQ', en la que se mostraba bastante desmejorado, habló largo y tendido de su vida privada, así como de su adicción alcohol o su paternidad, según recuerda 'Bekia'.

Una semanas después, Brad Pitt ha querido realizar unas nuevas declaraciones a la agencia Associated Press para promocionar la nueva película de Netflix, 'Máquina de Guerra'. «El orgullo desmedido es una trampa y es la trampa de cualquier gran nación que ha sido la número uno demasiado tiempo. Empiezas a creerte tu propia porquería. Cada vez que me meto en problemas, es por mi propia arrogancia», comentaba el actor que añadía: «No tengo ningún secreto. No tengo nada que esconder. Somos humanos y encuentro muy interesante la condición humana. Si no hablamos al respecto, no conseguiremos mejorar».

El protagonista de 'El club de la lucha' ha querido dejar claro que se ha puesto en manos de especialista para que le ayuden a superar sus problemas: «No tengo tendencias suicidas ni nada por el estilo. Todavía hay mucha belleza en el mundo y mucho amor. Mucho amor para dar. Todo está bien, simplemente así es la vida», comentó.

Por su parte, Angelina Jolie parece haber vuelto a tener una buena relación con su padre Jon Voight, tras producirse su separación de Brad Pitt. Padre e hija han permanecido alejados desde hace varios años, concretamente desde 2002 cuando el actor dijo que su hija tenía problemas mentales. Ahora, según recoge el portal TMZ, a pareja fue vista cuando salían de una restaurante japonés en Beverly Hills junto con cuatro nietos del actor.