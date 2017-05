Bigote Arrocet desconoce los problemas de salud de María Teresa Campos

Bigote Arrocet continúa con su participación en 'Supervivientes', ajeno al estado de salud de su pareja, María Teresa Campos, según ha contado Carmen Borrego en su entrada vía telefónica en el reality. La hija de la presentadora ha señalado cómo ha sido la propia María Teresa la que se dio cuenta de que algo no iba bien, al perder la visión de un ojo.

Carmen Borrego también comentó que, por el momento, Bigote no se enterará de lo que le ha pasado a su madre ya que no quiere preocuparle y no ven la necesidad de decírselo.

La propia María Teresa Campos ha sido quien ha dejado claro que no quiere que le digan nada a su pareja. «Ha pedido que como está estable no quiere que se le comunique nada a Edmundo. Si hubiera algún problema si que se le comunicaría pero ahora no», señalaba Borrego.