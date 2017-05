Bertín Osborne desvela el arma que utiliza para que sus invitados cuenten sus intimidades

Bertín Osborne acudió anoche como invitado a 'El Hormiguero' en plena promoción de su nueva gira, pero también sirvió para conocer de primera mano qué arma utiliza para sacar las cosas más íntimas a sus invitados en 'Mi casa es la tuya'.

Para el andaluz, la mejor herramienta para hacerles hablar es el vino ya que crea el ambiente perfecto para que sus entrevistados hablen cómodamente de sus intimidades.

Pablo Motos le preguntó: «Tú haces lo que haga falta para el programa, ¿no?» y Bertín le respondió: «Yo cuando me meto a la cocina me tomo tres copas y ya me pueden echar lo que sea. Yo engraso rápido y me vengo arriba». En ese momento, el presentador de 'El Hormiguero' comentó: «Cuando fui a tu programa, la primera parte de la entrevista no me pusiste nada y dijiste 'vamos a parar' y empezamos a picar jamón, vinos» y Bertín afirmó: «Y te soltaste. Fíjate, una copita o dos es muy buena porque afloja muchísimo al invitado. Si tiene que contarte cositas, aflojaíto. Da una vida a la frente...».

Antes de llegar a este punto, Bertín desveló algunas anécdotas sobre 'Mi casa es la tuya', desde la aplastante derrota que sufrió ante Rajoy al futbolín, la forma en la que Aznar cortaba los tomates o los macarrones derramados por el suelo de Plácido Domingo.

También hubo tiempo para hablar de la actuación de Manel Navarro en Eurovisión: «¿Cómo es posible que le pasara? Antes de que te salga un gallo, te quedas mudo» y justificó el fallo como una cuestión de nervios.