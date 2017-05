Belén Esteban, molesta con Jesulín por no acudir a la graduación de su hija Andreíta

Andreíta, la hija de Belén Esteban y Jesulín de Ubrique, se graduó en el instituto el pasado 12 de mayo, cuando faltan pocos meses para que cumpla los 18 años.

Al acto académico acudieron sus amigos, parte de su familia materna y la pareja de Belén, el conductor de ambulancias Miguel. Pero por parte de la familia paterna de la joven no hubo ni rastro. No pudimos ver ni a Jesulín de Ubrique, ni a María del Carmen Bazán Domínguez, la abuela, ni a Carmen Janeiro Bazán, tía de la joven y con la mantiene una buena relación. Para disculparla la princesa del pueblo ha señalado que su excuñada «tenía la intención de acudir al evento y que finalmente no pudo ir, porque trabajaba».

Quien no estuvo, pero tampoco se le esperaba fue el torero y eso que hace unos meses parecía que la relación entre Belén y Jesulín había mejorado, pero todo fue un espejismo. La 'cosa' se torció desde que la tertuliana le pidiera dinero al diestro para pagar parte de los estudios de Andrea en el extranjero y éste se lo negara, según recuerda 'Chance'.

En su despedida del instituto, los padres, madres, abuelos y abuelas se encargaron de ponerles las bandas a los graduados. En el caso de Andrea, fue Belén quien se la colocó, aunque «en un principio se iba a encargar mi madre pero, finalmente me cedió el privilegio», señalaba la colaboradora de 'Sálvame' que también recordó la diferencia de comportamiento entre Jesulín y Miguel «que pidió el cambio de turno en el trabajo para poder acudir».