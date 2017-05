Sara Carbonero y sus preocupaciones de la adolescencia

Sara Carbonero es hoy una mujer admirada por muchas féminas, pero la periodista ha reconocido que no siempre ha sido así.

En su propio blog, la mujer de Iker Casillas confiesa uno de los complejos que le atormentaba cuando era adolescente. Carbonero tenía problemas con la báscula, pero no porque tenía tendencia a engordar, sino todo lo contrario: no era capaz de incrementar su peso, como recoge la web del Ideal.

Cuando iba a comprar ropa con su madre, Sara reconoce que lo pasaba francamente mal. «Mi madre siempre me recuerda que se ha pasado la mitad de mi vida preocupada porque cuando yo era una niña no conseguía que engordara ni un gramo», según señala 'Hola!'.

Ella recuerda que, cuando se compraba ropa, «la talla más pequeña que existía me quedaba grande», lo que la obligó a buscar entre las prendas destinadas a personas con menor edad. «No lo cuento con orgullo, por aquella época, siendo ya adolescente, me acomplejaba no tener apenas curvas y ser un fideo, pero terminé aceptando que mi constitución y mi genética eran así».

Carbonero también reconoce que sus aficiones no coincidían con el que tenía el resto de las chicas, «incluso había quien me tachaba de ser un poco 'chicazo' cuando prefería pasar el recreo jugando al fútbol en vez de saltar a la comba».