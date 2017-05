Rosa López no puede evitar llorar en 'Mi casa es la tuya'

Bertín Osborne tendrá mañana como invitada a Rosa López en su programa 'Mi casa es la tuya'. Para abrir boca Telecinco ha emitido un avance de lo que será la charla entre la cantante y el presentador, según adelanta Vertele.

Durante la conversación, la extriunfito hará un par de confesiones. La primera hace referencia a que no puede ver «vídeos del pasado porque no se me entiende», al hablar. La segunda es algo que «no he contado en mi vida» y que hizo emocionar a la artista y también a su madre que aparecerá en el programa de mañana.