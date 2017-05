Manel Navarro: «Ayer bajé a la calle y lo hice con capucha»

María Casado y Jota Abril han tenido el privilegio de ser los primeros en entrevistar a Manel Navarro tras su decepcionante actuación en el Festival de Eurovisión, representando a España, según publica Ecoteuve.

Después de quedar en último lugar en el concurso, a Manel le toca aguantar el chaparrón y dar la cara. El primer lugar en el que se ha tenido que enfrentar a los telespectadores ha sido en el programa de Televisión Española 'La mañana de La 1', donde ha reconocido que, aunque intenta ofrecer una imagen de duro, «es una persona frágil y esto me está afectando». Tanto que incluso reconoce lo siguiente: «Ayer bajé a la calle con capucha y gafas». De esta manera, de incógnito para que nadie le reconociese y le recordase el famoso gallo, el cantante acudió «a comprar la cena y al cajero».

Respecto al festival de Eurovisión, reconoce que «el peor momento fue al acabar la actuación y lo primero que hice fue escribir a mi padre para preguntarle por el gallo».

A pesar del mal resultado cosechado, este joven de 21 años no tiene intención de abandonar la música: «Nunca voy a tirar la toalla. Es mi sueño y no me veo dedicándome a otra cosa», ha señalado.