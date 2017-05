Cambian la ficha de Manel Navarro en Wikipedia por la imagen de un gallo

Todas las quinielas apuntaban a que la actuación de Manu Navarro en Eurovisión 2017 no sería recordada, pero los que así pensaban se equivocaron ya que el gallo que 'emitió' al finalizar la canción quedara inevitablemente para el recuerdo, pero para mal. Su desafine se ha convertido desde el pasado fin de semana en el meme más visto en las redes sociales. Hasta el propio Manel se lo ha tomado con humor con un tuit sobre el «invitado no deseado» que se coló en su actuación con un vídeo de un un gallo con deportivas, según recoge El Diario Vasco.

Pero hay quien ha dado un paso más y se han atrevido a 'trolear' la información de su candidatura en la entrada de Wikipedia 'España en el Festival de la Canción de Eurovisión'. En el apartado 'Participaciones de España en el Festival de Eurovisión', su imagen ha sido sustituida momentáneamente por la de un gallo. El cantante catalán, según la página web que ya ha sido corregida, representó a «AntiEspaña» en el Festival de la Canción «Gallovisión» con su tema «'Do It For Your Farm'» (Hazlo por tu granja). La actualización recordaba que Manel llegó al concurso después de haber superado la final nacional de «'Objetivo Gallovisión 2017'» y que, tras su estrepitoso resultado, el joven ha decidido «continuar su carrera como vendedor de alpiste».

Su ficha personal tampoco se ha librado. El joven se llamaba, en realidad: «Manel Gallarro», alias «el Gallo»; es «cantante, músico, gallo y compositor» y su actuación, de género «chicken pop», estuvo patrocinada por «Pastas Gallo».

Esta no es la primera vez que el catalán ve cambiada su imagen. Ya lo sufrió cuando fue elegido como representante de España en la final nacional 'Objetivo Eurovision' . En aquella ocasión, su web le definió como «el hombre más odiado de España y medio continente» debido a «la rosca» que cometió el jurado, «por la amistad cercana que poseía el susodicho con varios miembros».