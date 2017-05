Risto Mejide recuerda cómo fue su primer contacto con Laura Escanes

Risto Mejide, que se define como urbanita y poco amigo de la naturaleza, se ha sometido a una de las trepidantes aventuras a las que nos tiene acostumbrado Jesús Calleja en su programa 'Planeta Calleja'. El publicista, acompañado por su prometida Laura Escanes, se ha atrevido a participar en el programa durante el cual han viajado hasta Sudáfrica para descubrir al tiburón blanco.

Risto se lo ha puesto un poco complicado al presentador presentándole mil y un obstáculos para participar en todas las pruebas que le tenía preparadas Calleja, pero al final el aventurero leonés lo ha conseguido.

Como no podía ser de otra manera, y teniendo en cuenta que el próximo sábado, 20 de mayo, Risto y su futura esposa, Laura Escanes, se casarán, Jesús Calleja no ha dejado en el tintero preguntas sobre la relación que lleva la pareja.

La modelo de 21 años recuerda cuando le veía en la tele y como su madre le decía: «Yo me voy a la cama que este hombre ya está diciendo barbaridades cuando Operación Triunfo» mientras que ella se quedaba mirando: «Qué gracioso, jajaja. A mí me gustaba mucho», decía la entonces niña.

Mejide pasó a contar la versión 'corta' de cómo se conocieron: «Yo salía de una relación, dejé de seguir con la que era mi pareja y los medios se enteraron, porque yo sólo la seguía a ella en Instagram. Me molestó tanto que esa noche cogí y en Instagram busqué a las diez tías más buenas que encontré y pensé 'Os va a explotar la cabeza' porque no sabéis si alguna es mi novia, si he empezado una relación con las diez...» y añadía: «Todas se describían como 'modelo, bloguera...», mientras que «ella era la única que puso un link a sus textos. Entré. Esto era como las dos de la mañana, me tiré como hasta las cinco leyendo sus textos y enamorándome de sus palabras» y añadió que «antes de irme a dormir lo que hice fue enviarle un 'Hola'». Por la mañana, la modelo le respondió con un saludo.