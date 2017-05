Jim Parsons, de 'The Big Bang Theory', se ha casado con su novio Todd Spiewak

Jim Parsons, actor que intepretaba al personaje de Sheldon Cooper en la serie 'The Big Bang Theory', y su novio, Todd Spiewak, se han casado, según ha confirmado el representante del actor a la revista 'People'.

Se conocen muy pocos detalles de la boda, aunque según Page Six, ésta tuvo lugar el pasado sábado en The Rainbow Room en Nueva York.

En una entrevista que concedió en 2015, el actor ya adelataba que veía casándose en un futuro: «No lo sé, imagino que quizá sí».

El actor y su novio, el diseñador gráfico Todd Spiewak, llevan juntos desde hace catorce años. El pasado mes de noviembre, Parsons, de 44 años, compartió en Instagram una foto por su aniversario, acompañada del mensaje: «Conocí a este tío, el del micrófono, hace 14 años y fue lo mejor que me ha pasado nunca. Uno de los mejores regalos que me ha hecho es que ya no me lleva a cantar a karaokes. Además, creo que esto fue un selfie con una cámara de verdad porque nuestros teléfonos no podían hacerlo entonces, jajaja».