Miri, de 'Masterchef 5', amiga íntima de Tamara Falcó

Miri, una de las concursantes de 'Masterchef 5', se quedó sorprendida al ver pasar por la puerta de reality a una de sus mejores amigas, Tamara Falcó.

«Yo, cuando la he visto entrar a la cocina, he flipado, Tamy es una persona maravillosa, soy muy amiga suya y tenemos muy buena conexión. Además, ella está muy contenta de que yo esté en 'MasterChef 5', me apoya un montón y es un subidón para mí», ha comentado la concursante.

Ese momento ha sido aprovechado por Samantha Vallejo-Nágera para bromear sobre el amor en la presente edición. La chef le comentaba a Tamara que Miri había encontrado a su media naranja en el concurso y acto seguido ha llamado a Jorge para presentárselo a Tamara que ha exclamado: «¡No hemos hablado de esto!». Segundos después, Miri ha aclarado que todo esto se trata de una broma y que solamente son buenos amigos, según publica Formulatv.