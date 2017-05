Las Mellis y el grupo Nirvana, una unión inolvidable

La cuarta gala de 'Supervivientes' sirvió para que Janet Capdevila fuera la cuarta expulsada del concurso, aunque también convirtió a Las Mellis en las auténticas protagonistas de Twitter durante el tiempo del programa.

Nada más comenzar las nominaciones, Jorge Javier Vázquez comentó el atuendo de Bibi, una de las mellizas: «Una Melli con una camiseta de Nirvana, tócate los coj..», a la que ella respondió: «¿Qué pasa? ¿Quién es Nirvana?», y añadió: «No lo sé, me da igual».

Ante el desconocimiento de la concursante del grupo de música, tal y como recoge 'Vertele' el presentador bromeó con ellas: «Nirvana fue la primera película que dirigió Spielberg», les dijo y la concursante entró al trapo: «Ah es verdad, que no me acordaba» y Jorge Javier insistió: «Por favor, me estás tomando el pelo ¿no?», y Bibi respondió: «A ver, que no he visto películas de Spielberg. Que no me interesa». Entonces el presentador le preguntó: «Dime dos películas de Spielberg», a lo que ella le contestó «Nirvana y Nirvana 2», lo que terminó por revolucionar Twitter.