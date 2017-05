Joana Monteiro se desnuda para la portada de 'Interviú'

Joana Monteiro, tras sus siete campeonatos de Portugal de ciclismo de montaña, acaba de fichar por el equipo español del medallista olímpico Carlos Coloma Primaflor.

En una entrevista para la revista 'Interviú', Joana recuerda que llegó a este deporte por casualidad y que, a pesar de los muchos esfuerzos que ha tenido que realizar, ha convertido su pasión en su profesión.

Joana comenta cuál ha sido su mayor sastifacción como ciclista: «Ahora mismo, haber conseguido un equipo profesional. Me apasiona tanto la bicicleta que incluso dejé la universidad para dedicarme en exclusiva al ciclismo. A partir de ahí, puse todo mi empeño en crecer profesionalmente y conseguí fichar por el Primaflor-Mondraker-Rotor Racing Team. Ha sido un trabajo bien recompensado».

Respecto al momento más difícil, la portuguesa apunta que fue la muerte de su padre. «Cuando falleció mi padre. El ciclismo te exige tener un buen físico, pero también estar fuerte psicológicamente, y aquello fue un mazazo para mí, no tenía ningún deseo de entrenar, de competir… Al final te das cuenta de que la vida sigue y hay que ir hacia delante».

Joana Monteiro comparte su vida con otro ciclista profesional Mario Costa, lo que hace que sea más fácil la convivencia.

Entre los objetivos que se ha marcado comenta que «mi principal objetivo son las Olimpiadas de Tokio 2020. Soy muy joven y espero tener un largo recorrido por delante. En los próximos años me gustaría dar un paso en la élite y entrar en el top ten mundial. A partir de ahí… aspiro a todo, Copa del Mundo, campeonato europeo».

En cuanto al futuro del ciclismo profesional, apunta que «depende mucho de cómo una persona encare el ciclismo. Una persona que se dopa no respeta el deporte. El dopaje es una cuestión de sentimiento, de respeto. Yo respeto este deporte y la gran mayoría de los ciclistas también lo hace, es nuestra pasión. Si haces ese tipo de cosas, es porque no te gusta el deporte. Con el dopaje mecánico pasa lo mismo, al final es no respetar el espíritu de la sana competición».

En cuanto a las diferencias entre ciclismo en España y Portugal apunta que «ahora que estoy en un equipo español me he dado cuenta. Aquí hay mucho más apoyo, me siento mucho más querida. El problema es el mismo, apenas hay fondos institucionales para el ciclismo y todos los patrocinadores son empresas privadas».