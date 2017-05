Cinco meses le dura a Álvaro Muñoz Escassi su matrimonio con Raquel Bernal

Cinco meses ha esperado Raquel Bernal para pedirle a Álvaro Muñoz Escassi el divorcio. La pareja se casó la pasada Navidad en una boda de ensueño que tuvo como escenario la República Dominicana, según recuerda el portal 'Bekia'.

La multimillonaria alega en su petición de divorcio incompatibilidades para vivir día a día. Con esta decisión, el jinete volverá a instalarse en España, en calidad de separado.

Según cuenta 'Vanitatis', la expareja se encuentra en nuestro país. Ella llevando una vida de lo más discreta, mientras que él se ha dejado ver en varias ocasiones en público, sentándose en las gradas del Open de Madrid 2017. Según explica el medio, la decisión que ha tomado Raquel no ha sido fácil para ella, aunque considera que es lo mejor que les podría pasar: «Para ella ha sido duro porque se casó enamorada, y en contra de la opinión de muchos de nosotros, que no lo veíamos muy claro. El matrimonio no ha funcionado y lo mejor que ha hecho Raquel es plantear a Álvaro la separación definitiva».