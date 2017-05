Alejandro Caracuel le tira los tejos a Laura Matamoros en 'Supervivientes'

Los dos concursantes de 'Supervivientes' Laura Matamoros y Alejandro Caracuel están demostrando que existe una gran afinidad entre ellos, aunque lamentablemente no pueden llegar más allá ya que a la hija de Kiko Matamoros le está esperando en Madrid una persona muy especial para ella, según recoge el portal 'Bekia'.

Pero lo cierto es que ambos se han mostrado muy cariñosos, cosquillas, caricias y, por si fuera poco, el joven le ha confesado lo que siente por ella: «Te he dicho que si no tuvieras novio, yo contigo». Un comentario que ha llegado después de que Laura le preguntase si no le gusta la presentadora, Lara Álvarez, pero él ha seguido en sus trece y le ha contestado: «A mí me gusta Lara pero tú eres muy guapa».

Para intentar mantenerse alejados, Laura se ha puesto borde y le ha preguntado: «¿Y quién te ha dicho que yo contigo?», y Alejandro le ha contestado que él no ha dicho nada de ella, solo hablaba por él. En ese momento, Laura algo ruborizada le ha dicho: «¿Te quieres callar gilipollas?».