Alba Carrillo le confiesa a Leticia Sabater que Fonsi Nieto es mejor persona que Feliciano López

Una nueva Alba Carrillo se ha destapado en 'Supervivientes'. Tras su regreso a la isla sin la compañía de su madre estamos viendo a una nueva Alba. Después de sus obligados tres días de reflexión y el abandono del reality por parte de su madre, la modelo convive ahora con Leticia Sabater, José Luis y Bigote Arrocet.

A pesar de que ha cambiado su actitud, la modelo, que sigue luchando por llegar lo más lejos posible a pesar de tener el estado de ánimo muy bajo, en su primera noche no ha tenido ningún problema en contarle a Leticia detalles de sus exparejas Fonsi Nieto y Feliciano López, cargando contra el tenista y defendiendo al padre de su hijo.

La modelo le ha contado lo guapo que le parecía el tenista, al principio, pero con el paso del tiempo su opinión ha cambiado hasta llegar a decir que «es el típico chulo guapo, sin más», aunque «reconozco que está tremendo pero no le tocaría ya ni con un palo, me pone cero».

Pero Alba ha ido más allá y le ha contado a su compañera que Feliciano «tenía muchas más ganas que yo de tener un hijo. Él estaba deseando. De hecho, antes de casarnos ya..., pero yo no quería tener más hijos sin casarme, sin hacer las cosas 'bien',... Y luego fíjate qué bien».

Alba también ha tenido tiempo para contar la buena relación que mantiene con Fonsi, el padre de su hijo, con quien habla a diario. «El fondo que tiene Fonsi no lo tiene Feli. Aunque discuto con Fonsi y luego lo arreglamos, cosas de padres, pero tiene un fondo bueno y creo que a mí me tiene cariño, igual que yo a él. Feli es súperfrío... Me hubiera hecho sufrir mucho más tener un hijo con él».