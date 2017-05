Pedroche recuerda los mensajes de mal gusto que recibió durante la enfermedad de su abuela

Cristina Pedroche sigue estando de moda y más ahora que ha sido nombrada 'Chica Ipanema'. En el acto, en el que se la pudo ver radiante, habló de las críticas que recibe desde que se convirtiera en un personaje público. Las últimas surgieron a raíz de su defensa de la situación de los becarios que trabajan en el restaurante de su marido, David Muñoz, y en otros, en general.

Sobre esos comentarios que recibe continuamente señala: «Las críticas se llevan bien porque tampoco hago mucho caso, hago caso solo a las de verdad, a las críticas de gente que me conoce pero tampoco hay que volverse loco con lo que leemos en las redes sociales».

También quiso dejar claro que ni a ella, ni a su familia le afectan los comentarios negativos sobre su aspecto físico o estado de salud: «Yo siempre he tenido colesterol alto y ahora tengo los análisis para enmarcarlos». La colaboradora de 'Zapeando' afirma que «nunca» ha estado tan sana como ahora y que se encuentra en una etapa «muy feliz» de su vida.

A pesar de decir que no hace demasiado caso a las redes sociales, reconoce que si que hubieron unas frases que no le sentaron nada bien. «Tuve un problema cuando mi abuela estaba en el hospital. Unos días antes de fallecer, me mandaron un mensaje en facebook que decía (palabras textuales) 'ojalá se muera ya la puta de tu abuela'». Pedroche comenta que a partir de ese momento decidió que no le afectarían esos comentarios.

La de Vallecas no se explicaba como la persona que hizo ese comentario no podía tener la conciencia de que se estaba muriendo su abuela. Pero, al final, según explica la televisiva, lo que necesitan las personas que atacan es «un abrazo. Pueden estar rabiosos o insatisfechos con la vida que llevan y actúan de esta forma», concluye.