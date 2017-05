Natalia Ferviú no puede evitar las lágrimas al recordar a su padre enfermo

Las emociones y los sentimientos han quedado al descubierto en la última entrega del programa 'Cámbiame'. La protagonista de todo ello ha sido Natalia Ferviú, una de las 'coaches' del espacio presentado por Carlota Corredera, que ha mostrado su lado más personal.

En un momento del programa, la presentadora ha invitado a Natalia a que se sentará junto a ella para preguntarle qué era en lo que se sentía más identificada con la historia de Gema, una de las concursantes: «Háblame de la Natalia más frágil», le pedía Corredera, a lo que la estilista le respondía: «No he vivido un drama mayor que mucha gente. Tengo unos padres a los que amo. Mi madre era una mujer que trabajaba muchísimo y no andaba mucho por casa, siempre estaba en la oficina. A mí me crió mi padre, que después enfermó» y, entre lágrimas, ha continuado: «Es duro ver a una persona que está bien, que es alegre... y, de repente, se pega épocas que no quiere salir de la cama». «Un niño no entiende ese tránsito, que de repente, porque fallece mi abuela y por cosas de la vida, está triste, no tiene motivación y no quiere salir de la cama por mucho que le animes».

La estilista ha concluido diciendo: «Uno de los motivos por los que amo este programa es porque mi padre me ve y está feliz».

Cambiando de tema, Carlota le ha recordado que hace unos días se le escapó que estaba 'in love', algo que ha confirmado, aunque no ha querido entrar en detalles, según recoge 'Vertele'.