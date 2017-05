Gwyneth Paltrow, al natural

Gwyneth Paltrow no tiene ningún problema en fotografiarse tal como es con 'la cara lavada' y publicar la imagen en sus redes sociales. La popular actriz subió a Instagram una instantánea en la que se puede apreciar cómo a las estrelllas de Hollywood también se les nota el paso de los años. La imagen iba acompañada por el comentario, no exento de un buen sentido del humor: «Prometo que la semana pasada no necesitaba gafas... #44».

La que fuera pareja de Brad Pitt comparte ahora su vida con Brad Falchuk desde el pasado mes de marzo, que hizo oficial su relación también en Instagram.

En cualquier caso, con o sin gafas, Gwyneth Paltrow no puede evitar mostrar el momento dulce por el que está atravesando, según publica Abc.