Elías Sacal anuncia el fin de su relación con Mar Flores

Mar Flores y Elías Sacal confirman su ruptura después de ocho meses de relación. La noticia de su romance saltó a los medios el pasado mes de septiembre. La modelo iniciaba esta nueva aventurosa amorosa después de haber puesto fin a su relación con Javier Merino, tal y como recuerda 'Chance'.

La confirmación del noviazgo entre Mar y el empresario mexicano se produjo el pasado mes de octubre cuando ambos acudieron juntos a la gala Princesa Gracia en Nueva York. Mar también se paseó por las calles de Madrid acompañada por el empresario. Durante su relación, volvió a ser el foco de los medios y en más de una ocasión tuvo que repetir que ella era «independiente económicamente», para contestar a aquellos que fundamentaban su relación con el mexicano como una relación mercantil.

A pesar de los constantes ataques, ella siguió adelante con su nuevo noviazgo. Pero sus continuos paseos por París y Madrid hicieron pensar en una posible crisis de pareja. No obstante, ella guardaba silencio, ni desmentía ni afirmaba nada, aunque en una entrevista para 'Vanitatis' firmada por Martín Bianchi dejó entrever que su relación no iba del todo bien: «¿Quién ha dicho que he vuelto a encontrar el amor? Nadie ha dicho eso, sois vosotros los periodistas».

Esta declaración se suma a la confirmación de Elías Sacal a la revista 'Hola!' del fin de su relación.