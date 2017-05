Las redes sociales no pasan por alto el atuendo de Álvaro Zancajo en el Canal 24 Horas

Álvaro Zancajo consiguió levantar el interés de los telespectadores y lo hizo, no por las noticias con las que informaba, sino por el atuendo que llevaba, una chaqueta completamente blanca que le hacía parecer más un médico que un presentador.

Durante la emisión del programa, los usuarios de las redes sociales no pararon de hacer comentarios como «parece la bata de un farmacéutico o un médico» o «ese 'look' no era del todo necesario» o «se hace rarísimo un 'look' así».

Al margen de estas bromas, Álvaro Zancajo es licenciado en Periodismo por la Universidad San Pablo CEU y también posee un máster en Periodismo, Discurso y Comunicación por la Universidad Complutense. Además de su trabajo actual en Televisión Española, anteriormente ha pasado por Antena 3 y Telemadrid, en programas como 'Espejo público' y 'Las noticias de la mañana', según recuerda Formulatv.