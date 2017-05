Pelayo Díaz agradece a Frank Cuesta que le 'haya abierto los ojos'

Hace unos días Pelayo Díaz señalaba en su programa 'Cámbiame', su predilección por los abrigos de piel con unas palabras que resultaron muy sonadas, sobre todo después del comentario que hizo Frank Cuesta publicando un vídeo en su canal de Youtube, según recoge el portal Vertele.

El estilista comentó: «Yo amo las pieles, vivas, muertas, en abrigo... el hombre de cromañón ya se vestía con pieles». Estas palabras las ha retractado gracias al aventurero de DMax, al que ha agradecido por cambiar su visión.

En el vídeo del aventurero leonés se podía ver el sufrimiento que tenían que soportar los animales en los procesos para extraerles la piel para fabricar prendas. Tras ver esas imágenes, Pelayo no ha dudado en lamentarse de las palabras que había pronunciado anteriormente, fueron «las palabras de una persona ignorante, que desconocía realmente la verdad. Con tu vídeo me has abierto los ojos», decía Pelayo que ha añadido: «Me he dado vergüenza. Jamás apoyaré el uso de pieles. Esas imágenes me han partido el corazón». No obstante y para su descarga el diseñador deja claro que nunca ha comprado un abrigo de piel: «Simplemente me parecían bonitos», concluye.