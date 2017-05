Lucía Pariente pide perdón por su comportamiento en 'Supervivientes'

Lucía Pariente ha dulcificado su carácter nada más aterrizar en Madrid. Esa mujer dura, de armas tomar y beligerante que hemos podido ver en la isla de 'Supervivientes' se ha tornado tranquila, serana y humilde en el plató de Telecinco cuando se ha sentado en frente de Jorge Javier Vázquez que, por contra, se mostró más duro, insensible e impecable que nunca, según recuerda el portal 'Chance'.

A su llegada al plató, la madre de Alba Carrillo comentó estar derrotada y fracasada por no haber hecho nada de lo que esperaba dentro de la isla. «Me ha pasado que llevaba el concepto cambiado, llevaba el concepto de superviviente pero no de convivencia, cosa que solo me puedo achacar a mí. Yo siempre decía que lo que más miedo tenía era a la convivencia porque iba con gente que pertenece a un mundo en el que yo no me sé mover», comentaba Lucía.

Durante la entrevista, se ha hecho autocrítica sobre su comportamiento en Honduras: «Yo conozco muy bien mis defectos, no los voy a poner todos de manifiesto pero uno de mis defectos es que me emociono mucho con las cosas y luego no recibo ese entusiasmo de los demás. Necesito un líder para seguirle y para competir conmigo misma».

Lucía concluyó su intervención pidiendo perdón a sus compañeros por el trato que les ha dado, aunque Jorge Javier quiso matizar y calificarlo como «maltratados». Con esa correción incorporada en su discurso señaló: «Pido perdón si he maltratado a algunos de mis compañeros, no he sido consciente». También ha reconocido que tiene un gran defecto: «No sé expresar las cosas positivas, solo las cosas negativas porque las positivas me parecen debilidades».

Sobre la relación que mantiene con su hija Alba Carrillo, duda de que sea tóxica, como muchos han señalado, aunque ha reconocido que se retroalimentan entre sí y que Alba sigue enganchada a ella, a pesar de los 30 años. «A veces se generan como una serie de emociones cambiadas entre padres e hijos y ninguna de las partes es objetiva», señala Lucía.

En el plató también se encontraba Kiko Matamoros, cuya hija Laura participa en el reality y a quien quiso defender de las duras palabras que la madre de Alba Carrillo le 'regaló' en la isla. El tertuliano tan solo dijo: «Me gusta más la vida de mi hija que la de la tuya», un comentario que fue respondido por Lucía pidiéndole perdón.