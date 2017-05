Jorge Javier Vázquez le deja caer un comentario a Suso que no le deja en buen lugar

Suso acudía como invitado al plató de 'Supervivientes 2017' y lo hacía con un nuevo 'look' que ha llamado la atención de Jorge Javier Vázquez, que quiso saber la razón del cambio. El catalán le comentó al presentador que se aburre fácilmente de sus cambios de 'look' y que los va transformando. Unas palabras que provocaron que Jorge Javier le dijera: «Y si te aburres, ¿por qué no estudias o haces algo?».

Entre las risas del público, Suso contestó: «gracias a Dios, tengo muchos eventos, y tengo que dormir 16 horas». Un comentario que le hizo saltar a una sensata Rosa Benito que le aconsejó: «Los eventos se van, pero los estudios se quedan».

Suso fue noticia hace unos días tras publicar en su cuenta de Instagram una insinuante foto en la que aparecía posando en un hotel de Ibiza, con los brazos estirados, de espaldas y completamente desnudo. La imagen iba acompañada por el comentario: «Sin tabús gracias #Ibiza #agradecido #demivida».