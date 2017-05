Frank Cuesta le muestra a Pelayo Díaz el trato que reciben los animales para obtener sus pieles

Frank Cuesta le ha abierto los ojos al estilista Pelayo Díaz en cuanto a la opinión que tenía este último de las pieles y la defensa que hacía de su utilización. «Hay visones que se crían para piel con música relajante y comen mejor comida que tú para luego hacer abrigos. Yo amo las pieles, vivas, muertas, en abrigo... el hombre de cromañón ya se vestía con pieles», comentó el estilista de 'Cámbiame'.

Estas palabras no fueron del agrado del aventurero Frank Cuesta, que le contestó a través de un vídeo en el que le mostraba lo que hacían con los animales para conseguir las pieles. Al verlo, Pelayo ha cambiado de idea.

«Eran las palabras de una persona ignorante. Desconocía la verdad y tú me has abierto los ojos. He sido ignorante e insensible durante mucho tiempo. Nunca he comprado un abrigo de piel, simplemente me parecían bonitos», ha comentado Pelayo, que ha añadido: «Me he dado vergüenza. Jamás apoyaré el uso de pieles».

El 'influencer' le ha dado las gracias a Frank Cuesta por llamarle la atención. «No creo que la manera de convencer a alguien sea con amenazas sino con palabras, como ha hecho Frank».