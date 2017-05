Carlos Roberto, de 'First Dates': «He dejado de contar a las mujeres a las que me he ligado»

Carlos Roberto ha querido dejar claro sus dotes de 'latin lover' en el programa de Cuatro 'Firs Dates'. Este hombre, de 37 años, comercial en Barcelona, no ha tenido ningún problema en calificarse como un Don Juan, como una persona que no tiene ningún problema en ligar, según publica El Ideal.

Nada más llegar declaró que «he dejado de contar a las mujeres a las que me he ligado». Además, señala que no liga porque, aunque suene pretencioso, no le encuentra sentido.

Estas reflexiones contrastan con su decisión de tener que ir a la televisión para encontrar una pareja. Esos comentarios de hombre 'sobrao' le han hecho ganarse el apodo de Cásper o fantasma de la noche entre los telespectadores de 'First Dates'.