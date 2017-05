Adela confiesa a Carmelo sus sentimientos hacia él

Cristóbal comprende que lo han engañado mientras Severo le planta cara delante de todos, aunque finalmente es el intendente el que acaba increpando a todo el pueblo. Carmelo recoge sus cosas en la Quinta. Cristóbal le amenaza con hacer daño a Ulpiano… pero el chico ya se encuentra fuera de peligro y rumbo a tierras inglesas.

Un grupo de vecinos decide que deben compensar a Carmelo por haberlo tratado como un vil traidor, pero más importante es el efecto que tiene sobre Adela, quien encuentra de pronto fuerzas para confesarle todo lo que siente por él. Carmelo llega por fin y Adela reacciona a su presencia besándolo apasionadamente.

Hernando entiende que para salvar su matrimonio tiene que terminar con el problema que le supone Lucía. Así, le deja las cosas bien claras: quiere que se marche. Lucía parece encajar la petición… aunque se le dibuja una mueca en el rostro que parece apuntar a que no se irá sin dar guerra. Beatriz intenta dar marcha atrás en cuanto a su participación en el concurso de belleza, pero Lucía no la deja. Cuando baja al pueblo, Emilia tiene una charla con la chica respecto al futuro, debe olvidarse de su hijo, ahora está casado. La chica asiente, sabe que todos tienen razón. Beatriz resulta elegida Reina de las Fiestas de San Mamerto. Beatriz viene a dar la buena noticia a Lucía y se la encuentra desplomada en su habitación. Fe da por hecho que Mauricio dirá que no a la señora al trato matrimonial que le ha preparado, como afirmó, pero no sabe que ya es tarde para eso.