Leticia Sabater muestra 'cierta' atracción hacia Janet

Cada grupo que participa en 'Supervivientes 2017' está regalando buenos momentos al telespectador. Es el caso del equipo Cielo en el que hay dos bandos: el formado por las chicas Janet Capdevila y Leticia Sabater y, por otro lado, José Luis y Bigote Arrocet. Entre los dos, se encontraba Eliad Cohen que se ha visto obligado a abandonar el reality por una lesión en el brazo. Debido a su marcha, la concursante de 'Quiero ser monja' le ha dedicado unas bonitas palabras a Leticia Sabater que han sido correspondidas por la artista, dando lugar a una situación de 'tonteo'.

«Tres tíos. Duermen, hace una cosita y duermen. Es que, Leticia, cada día me gustas más», comentaba Janet que añadía: «Nena, que te entren calores porque es verdad -en ese momento Sabater aseguraba estar ruborizándose-. A mí me gustas tú, que tienes energía, hacemos cosas, me gusta una mujer así. Viva las mujeres». La artista le contestaba diciendo: «Cómo eres, qué mona» y además añadía: «Tengo ganas de conocer a Iván pero eso no significa que para mí seas muy especial, que quede claro. Me gustan los chicos, pero Janet me parece una chica muy especial, que me cae muy bien y le he cogido mucho cariño»