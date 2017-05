Jennifer Morrison abandona 'Once Upon a Time'

Jennifer Morrison se despide de la serie de la cadena ABC 'Once Upon a Time', en el caso de que sea renovada, según ella misma ha publicado en su perfil de Instagram.

Su contrato concluía tras la sexta entrega, del mismo modo que sucedía con otros tres actores que participaban en la ficción desde el comienzo, Lana Parrilla, Robert Carlyle y Colin O’Donoghue.

Tras una dura decisión, Morrison ha optado por salir de la ficción: «He tenido que enfrentarme a una decisión trascendental. ABC, Eddy Kirsus y Adam Horowitz, estos dos últimos, creadores de 'Once Upon a Time', me ofrecieron generosamente continuar como personaje fijo. Tras deliberarlo cuidadosamente, he decidido que tanto personal como creativamente es momento de cambiar de aires. Emma Swan es uno de mis personajes favoritos de cuantos he interpretado. Estos seis años han cambiado mi vida de las más preciosas de las maneras. Estoy maravillada con la pasión y compromiso de los fans [...] Seguiré asistiendo a las convenciones siempre que mi agenda me lo permita, y siempre estaré dispuesta a conocer a los admiradores».

La noticia de su marcha se ha producido unos días antes de que 'Once Upon a Time' de por finalizada la sexta temporada, el domingo 14 de mayo.