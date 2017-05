La hija de Kate Moss debuta como modelo a los 14 años

Lila Grace Moss-Hack, la hija adolescente de Kate Moss, acaba de debutar como modelo en una campaña para la Selfridges' Braid Bar.

La joven sigue los pasos de su madre, una de las topmodels más importantes de la historia. Pero no solo sigue los pasos de su madre, también los pasos de su hermana Lottie que con 19 años ya lleva dos años desfilando en las pasarelas. Como se ve en la fotografía no es la única hija de famosos que han optado por este camino, Stella Jones, hija del cantante Mick Jones, de The Clash, también ha elegido el mundo de la moda, según recoge Ideal.