Una gran fiesta para celebrar el tercer cumpleaños de Sergio Jr.

Sergio Ramos y Pilar Rubio han demostrado, con creces, que son unos grandes amantes de las redes sociales. No hay evento en el que participen que no quede reflejado en los perfiles de alguno de ellos o de los dos. Como no podía ser de otra manera, hemos podido conocer de primera mano cómo ha sido la fiesta de cumpleaños de su hijos Sergio Jr. que cumplía tres años.

La pareja ha publicado en Instagram imágenes de la celebración acompañadas de dedicatorias con las que felicitar al pequeño. Así, Sergio Ramos publicaba: «Hoy cumple 3 añitos mi Nano. Una personita que cambió mi vida para siempre. ¡Ayyy que te como esa cara! ¡Te queremos!», mientras Pilar escribía: «Tres años hace ya que llenaste de magia nuestras vidas, Sergio Jr. Gracias por cada sonrisa, por cada mirada, por cada momento que vivimos juntos. Feliz cumpleaños mi amor. Te queremos con locura».

La celebración fue por todo lo alto. El jardín de la casas se llenó de globos de colores con los que hicieron un arco de bienvenida. En una de sus columnas aparecía una jirafa. Además, con motivo del Día de la Madre, Pilar Rubio añadió junto a la foto: «¿Cómo no sentirse la madre más afortunada del mundo? Día especial para Sergio Jr... y para toda la familia». El central del Real Madrid no podía ser menos y publicó: «Una tarde de diversión total. De esos días que se recuerdan toda la vida. ¡Te queremos, Nano!».