Un chico del PP y una joven de Podemos se enfrentan dialécticamente en 'First Dates'

El enfrentamiento entre seguidores del Partido Popular y de Podemos también ha llegado a 'First Dates'. Esta vez han estado representados por Víctor e Ingrid que no pararon de lanzarse 'zascas' el uno al otro a cuenta de la ideología de derechas de él y de izquierda de ellas, según recoge el portal Ecoteuve.

«Soy más de la derecha que de la izquierda porque creo que la derecha crea riqueza», dijo el joven. Un comentario que no agradó en absoluto a su cita que le respondió: «¿La derecha qué ha hecho además de robar? ¿Crea riqueza? Riqueza para los ricos, porque a los pobres los tiene muertos de hambre» y añadió: «Me molesta y me duele que tal y como está España la gente siga votando al PP».

Pero Víctor no podía pasar por alto el comentario, por lo que le preguntó: «¿Tú qué eres, más de Podemos?» y ésta le respondió: «¿Por qué lo dices con cara de asco? Sí, soy de las cosas esas que estamos por ahí tiradas manifestándonos», continuó. «Hoy no iba a beber... pero visto lo visto», bromeaba la joven.

Dejando la política al margen, los jóvenes hablaron de sus familias, de los trabajos de sus padres. «Mi padre es empresario», dijo Víctor, mientras Ingrid comentaba «Ahora lo entiendo todo... Mi padre es paleta y mi madre es administrativa. A mí, como ves, la derecha no me ha hecho rica». El zanjó el tema diciéndole: «A mí la riqueza me la ha creado levantarme pronto por la mañana. Mi padre montó una empresa y ahora la está cerrando, así que ya ves que tampoco le ha ido bien».